Autostrade | aumento dei pedaggi da agosto Polemiche Poi il governo fa retromarcia

L’aumento dei pedaggi autostradali annunciato da agosto ha scatenato polemiche e tensioni politiche, con il centrodestra in fibrillazione. Dopo ore di accese discussioni e retroscena, il governo ha fatto marcia indietro, ritirando l’emendamento proposto dalla Lega. Un euro in più ogni mille chilometri avrebbe portato 90 milioni all’anno nelle casse di Anas, ma ora si può respirare: la mobilità degli italiani rimane al centro del dibattito.

Il centrodestra ha fibrillato, con FdI che ha provato a smarcarsi, facendo sapere di aver acconsentito controvoglia a una proposta partita dalla Lega, titolare delle Infrastrutture con il ministro Matteo Salvini. La questione si è chiusa dopo qualche ora, con una retromarcia: Salvini ha chiesto di ritirare l'emendamento. L'aumento pare sfumato. Quell'euro in più ogni mille chilometri avrebbe portato nelle casse di Anas 90 milioni all'anno, necessari "a coprire in modo definitivo - è spiegato nella relazione - il fabbisogno di risorse che negli ultimi anni è strutturalmente" cresciuto, fra l'altro, anche per colpa dell'aumento delle bollette per l'illuminazione delle strade L'articolo Autostrade: aumento dei pedaggi da agosto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrade: aumento dei pedaggi da agosto. Polemiche. Poi il governo fa retromarcia

