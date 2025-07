DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di venerdì 4 luglio | ufficiale David-Juve LIVE

Tieniti aggiornato con tutte le ultime news di calciomercato di venerdì 4 luglio: ufficiale l’arrivo di David alla Juventus, oltre alle trattative infuocate delle grandi di Serie A e dei top club internazionali. Segui live le operazioni di Inter, Napoli, Milan e altre big, con approfondimenti sulle strategie e i rumors più caldi dell’estate. Non perdere neanche un dettaglio: il mercato si scatena e tutto può succedere!

Tutti gli affari e le trattative di calciomercato delle big di Serie A e dei top club del resto del Mondo Segui minuto per minuto le principali operazioni di calciomercato di Inter, Juventus, Napoli, Milan e le altre big di Serie A che infiammano l’estate italiana. Jonathan David – calciomercato.it Dall’arrivo di Jonathan David in bianconero, al caso Calhanoglu che potrebbe scatenare una serie di affari in casa Inter. Il Milan cerca il centravanti e Retegui è finito nel mirino di Tare, ma è tentato dai soldi arabi. Intanto in rossonero sbarca Ricci, già ufficializzato. Per la mediana resta in corsa anche Jashari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it