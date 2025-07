Roma boom abbonamenti | superate le 40 mila tessere Sold-out in sole due settimane

Roma conquista il cuore dei tifosi: in sole due settimane, oltre 40.000 abbonamenti sono stati venduti, con il 94% di rinnovi. Un vero e proprio boom che può spingere i giallorossi a superare le 50.000 tessere, consolidando la passione e il supporto della curva più calda d’Italia. La stagione si preannuncia entusiasmante: il popolo romanista si prepara a vivere ogni partita con energia e orgoglio.

Il 94% dei tifosi ha rinnovato la vecchia tessera. Se la vendita fosse proseguita probabilmente i giallorossi avrebbero raggiunto quota 50 mila.

Roma, abbonamenti esauriti: oltre 40 mila tessere vendute - La Roma ha raggiunto un traguardo straordinario, superando le 40.000 tessere vendute e consolidando il suo legame con i tifosi, pronti a sostenere la squadra anche prima ancora che la rosa sia completata.

