Bollette della luce gonfiate per 5 miliardi di euro? Ecco cosa dice l’indagine Arera Opposizioni all’attacco del governo | Chiarisca al più presto

Le bollette della luce hanno raggiunto livelli record, gonfiandosi di oltre 5 miliardi di euro. Un’indagine di Arera accende il dibattito: le aziende energetiche avrebbero messo in atto strategie per far salire i costi a discapito dei consumatori? Mentre il governo e le opposizioni si confrontano aspramente, si fa strada la domanda cruciale: chi sta realmente beneficiando di questa escalation dei prezzi? È necessario fare chiarezza al più presto per tutelare le famiglie italiane.

I produttori di energia elettrica hanno fatto cartello per far salire le bollette degli italiani? È attorno a questa domanda che ruota l’ultimo scontro tra governo e opposizioni in materia di politiche energetiche. Tutto nasce da un’indagine dell’ Arera, diffusa nei giorni scorsi, secondo cui le aziende del settore energetiche hanno attivato nel biennio 2023-2024 «azioni di trattenimento economico di capacità, con prezzi offerti maggiori del prezzo di mercato». In sostanza, i produttori di energia avrebbero trattenuto una quota di energia – anziché venderla – così da tenere più alto il prezzo. Questo meccanismo, secondo alcune stime, avrebbe gonfiato le bollette di famiglie e imprese italiane di oltre 5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Open.online

