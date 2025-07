Texas fiume esonda e travolge una zona con centri estivi e campi scout | morti e dispersi anche bambini

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas: il fiume Guadalupe, sconvolto da violente piogge, si è improvvisamente esondato, sommergendo campi estivi e centri scout, provocando morti e dispersi, tra cui molti bambini. Una scena di devastazione e dolore che ci ricorda quanto la natura possa essere implacabile. La comunità si stringe nel lutto e nell’indignazione, mentre si cercano risposte e aiuti concreti in un momento di emergenza.

Violente piogge e inondazioni in Texas. Il fiume Guadalupe è straripato improvvisamente, nella contea di Kerr, spazzando via interi campeggi dove erano in corso decine di centri estivi e campi scout in Texas. Secondo i media locali sono almeno sei le vittime mentre il numero dei dispersi sarebbe “ imprecisato “. Tra loro anche tanti bambini. Il livello del fiume nella zona, dove il fiume si biforca, ha registrato un aumento di 6,7 metri in appena due ore, secondo Bob Fogarty, meteorologo dell’ufficio di AustinSan Antonio del Servizio Meteorologico Nazionale. “Questo è il tipo di cosa che ti coglie alla sprovvista – ha detto – l’acqua scorre così velocemente che non ti rendi conto della gravità della situazione finché non ti ritrovi sotto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it