Caldo da record | Era una finzione per il 2050 e l' abbiamo già superata

Il caldo da record, un tempo considerato un'anticipazione di un futuro distopico, è ormai una triste realtà del presente. Mentre l’Italia e la Francia affrontano ondate di afa estrema, le immagini di previsioni passate ci ricordano quanto il climate change stia accelerando. Il futuro che avevamo immaginato come fantascienza si sta manifestando oggi: un monito urgente per agire prima che questa crisi diventi irreversibile.

Il fututo è già qui: il caldo che un tempo sembrava fantascienza è oggi realtà. In questi giorni di afa estrema, mentre in Italia circolano vecchi video Rai in cui i meteorologi raccontavano estati miti da 28-30 gradi, in Francia riaffiora un esempio ancora più eclatante. Nel 2014 Evelyne Dhéliat, storica meteorologa di TF1, aveva creato un finto bollettino meteo ambientato nel 18 agosto 2050 per mostrare gli effetti futuri della crisi climatica. Allora si parlava di 40 gradi a Parigi, 38 nel nord della Francia e fino a 43 nel sud: numeri che nel 2014 sembravano esagerati, tanto che Dhéliat dovette chiarire che si trattava solo di un'ipotesi.