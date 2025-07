Disabilità la ministra Locatelli a Pompei incontra i ragazzi del Tulipano

Al Parco Archeologico di Pompei, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato i ragazzi del Tulipano presso la Parvula Domus, una fattoria sociale innovativa. Un progetto che valorizza cultura, arte e turismo, dimostrando come l'inclusione possa aprire nuove strade di crescita e integrazione. Da questa esperienza nasce l’obiettivo di creare una rete solidale, perché insieme si possono...

Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, è stata al Parco Archeologico di Pompei per visitare Parvula Domus, la fattoria sociale gestita dalla cooperativa Il Tulipano che si trova nell’anello extra moenia del Parco. “Per le persone con disabilità questo è un progetto molto interessante, riguarda la cultura, l’arte, il turismo – ha affermato il ministro Locatelli – Da questa esperienza vogliamo creare una rete, perché insieme si possono offrire più opportunità. Questi ragazzi sono preparatissimi, possono anche fare da guida all’interno dei musei, siti archeologici. Bisogna offrire opportunità, com’è stato fatto a Pompei, a Lodi e in altre realtà”. 🔗 Leggi su Lapresse.it