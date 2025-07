Scuola Sant' Anna | i 30 anni del Master Geca sull' ambiente

Festeggiare 30 anni di impegno sulla sostenibilità: questo è il traguardo raggiunto dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con il Master Geca. Un percorso che ha promosso l'integrazione delle PMI nella transizione ecologica, puntando su un approccio rigenerativo e innovativo per affrontare i cambiamenti climatici. L’evento “30 in sostenibilità” ha ribadito l’importanza di investire nella sostenibilità come motore di progresso e responsabilità futura.

Pisa, 4 lug. (askanews) - Coinvolgere anche le piccole e medie imprese nei percorsi di transizione, porsi in un'ottica rigenerativa e investire nella sostenibilità per far fronte ai cambiamenti climatici. Sono questi gli obiettivi futuri delle politiche ambientali, emersi durante l'evento della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa "30 in sostenibilità". L'iniziativa ha celebrato i tre decenni del Master di II livello in Gestione e Controllo dell'Ambiente "Geca" dell'ateneo pisano: il corso post-laurea più longevo d'Italia sul tema della sostenibilità ambientale, con oltre il 90% di tasso di occupazione per i partecipanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scuola Sant'Anna: i 30 anni del Master "Geca" sull'ambiente

