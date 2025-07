Ius Scholae Meloni richiama Forza Italia | Non è nel programma concentriamoci sulle nostre priorità

In un panorama politico sempre più complesso, l’attenzione si concentra sulle priorità davvero essenziali per il Paese. Dopo le recenti posizioni su Ius Scholae, Giorgia Meloni richiama l’unità e la coerenza della maggioranza, sottolineando che il centrodestra si basa sulla diversità e il rispetto delle rispettive sensibilità. È fondamentale concentrarsi su ciò che unisce, piuttosto che sui dissensi momentanei. Solo così potremo affrontare con decisione le sfide future dell’Italia.

Dopo l’apertura di Forza Italia sullo Ius Scholae, subito raccolta dal Pd, venerdì sera arriva il richiamo al partito di Tajani da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier giudica la mossa inutile e, soprattutto, fuori dal programma di maggioranza. “Il centrodestra è formato da forze politiche diverse, su alcune questioni ci sono sensibilità diverse: penso sia normale altrimenti saremmo un partito unico ma è la ragione per cui abbiamo deciso di stilare un programma “, ha spiegato intervenendo al Forum in Masseria di Bruno Vespa. Quindi, ha aggiunto, “sarebbe utile per tutti” concentrarsi “sulle priorità indicate nel programma su cui siamo tutti d’accordo” e, ribadisce “la cittadinanza non è tra queste”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ius Scholae, Meloni richiama Forza Italia: “Non è nel programma, concentriamoci sulle nostre priorità”

