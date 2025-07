Superman | il drone show nel cielo di Roma – le foto e il video!

Il cielo di Roma si è trasformato in un palcoscenico incantato con il drone show dedicato a Superman, il nuovo film di James Gunn. Nella suggestiva cornice di Castel Sant’Angelo, 500 droni hanno dipinto immagini spettacolari, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Un modo innovativo per celebrare l’attesissimo debutto cinematografico, che ha lasciato tutti senza fiato. Scopri le foto e il video di questo straordinario evento e lasciati conquistare dalla magia del cielo romano.

Nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, il cielo sopra Castel Sant’Angelo a Roma è stato illuminato da uno spettacolare drone show realizzato per celebrare l’arrivo in sala di Superman, il nuovo film diretto da James Gunn, al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel corso della serata si sono svolte le riprese di una straordinaria coreografia di 500 droni che hanno disegnato nel cielo le forme simbolo di Superman – il supereroe più amato di sempre – e altre iconiche immagini ispirate al film e ai suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

