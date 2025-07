tuffi chiara pellacani ed elisa pizzini trionfano nel sincro dai tre metri tocci e jodoin di maria sul podio a bolzano

L’attesa è finita: Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini dominano il sincro dai tre metri a Bolzano, portando a casa una vittoria brillante e carica di emozioni. Questa prima giornata del Grand Prix Diving Meeting Alto Adige – Sudtirol ha già regalato spettacolo e sorprese, lasciando intravedere il talento e la determinazione degli atleti italiani in vista dei Mondiali di Singapore. La scena è pronta a essere teatro di grandi sfide e trionfi.

Andata in archivio la prima giornata di gare del Grand Prix Diving Meeting Alto Adige – Sudtirol a Bolzano. Una gara funzionale alla preparazione degli atleti azzurri e non solo per i Mondiali a Singapore, in programma relativamente alla pratica dei tuffi dal 26 luglio al 3 agosto. La prima finale andata in scena è stata quella del sincro femminile dai tre metri. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini si sono imposte col punteggio di 280.20 a precedere le due russe Vitaliia KorolevaViktoria Frolova (276.60) e le americana Anna KwongSophia Verzyl (269.25). Le azzurre hanno terminato con 91.00 punti gli obbligatori, mentre coi liberi hanno ottenuto i seguenti score: 63. 🔗 Leggi su Oasport.it