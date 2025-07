David Juventus l’attaccante ha firmato! I dettagli sul contratto e quando arriverà il comunicato ufficiale

Jonathan David è ufficialmente un nuovo volto della Juventus: l’attaccante canadese ha firmato un contratto quinquennale, confermato da Fabrizio Romano, e ora è pronto a scrivere il suo capitolo bianconero. Con l’accordo fino al 2030, l’arrivo di David rappresenta una mossa strategica per rinforzare l’attacco della Vecchia Signora. Rimanete con noi: nei prossimi giorni arriverà il comunicato ufficiale che annuncerà questa importante operazione di mercato.

