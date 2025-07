Su Disney+ Adults la comedy in salsa Gen Z

Disney Adults porta la comicità in salsa Gen Z, mescolando l’ironia di Friends e How I Met Your Mother con un tocco di Underemployed. Questa serie, il cui titolo originale avrebbe dovuto essere diverso, si propone come specchio fedele delle sfide quotidiane delle nuove generazioni, tra sogni infranti e piccole vittorie. È un ritratto autentico e divertente di un mondo che cambia, rivelando che, anche nelle difficoltà, c’è sempre spazio per un sorriso. Continua a leggere.

A mezza via tra Friends e How I Met Your Mother, con un po' di Underemployed nel mezzo. Adults, il cui titolo, in origine, avrebbe dovuto essere tutt'altro, è la serie che, più di tutte, punta a raccontare le difficoltà delle nuove generazioni. Quelle note e meno note, le piccole angosce e le imprese che la società, così com'è oggi, sembra aver reso impossibili. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Su Disney+ «Adults», la comedy in salsa Gen Z

In questa notizia si parla di: adults - disney - comedy - salsa

Adults, la nuova comedy su Disney+: trailer, trama, cast, guest star e quando esce - Crescere non è mai semplice, ma con gli amici tutto diventa possibile. Disney+ presenta "Adults", la nuova comedy FX creata da Ben Kronengold e Rebecca Shaw.

Su Disney+ «Adults», la comedy in salsa Gen Z; Adults è il nuovo Friends? Tutto sulla serie in uscita su Disney+.

La serie comedy per adulti di Disney+, disponibile dal 2 luglio, è già stata definita il "Friends della Generazione Z" ma sarà davvero così? - La serie comedy per adulti di Disney+, disponibile dal 2 luglio, è già stata definita il "Friends della Generazione Z" ma sarà davvero così? Da libero.it

Adults: guida al cast e ai personaggi della serie comedy Disney+ - Adults, la nuova serie comedy di FX disponibile su Disney+, racconta le vicende di un gruppo di amici ventenni ... Scrive cinematographe.it