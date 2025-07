Bleach anime annuncia un ritardo finale deludendo i fan

I fan di Bleach sono rimasti delusi dall’annuncio del ritardo finale di “Bleach: Thousand-Year Blood War”, ora prevista per il 2026. Dopo un’attesa lunga e apprezzata, il rinvio prosegue la saga di speranza e pazienza, mentre lo staff fatica a mantenere un ritmo costante. La mancanza di comunicazioni ufficiali sui tempi di ripresa ha alimentato l’incertezza tra gli appassionati, lasciando tutti in attesa di una notizia che possa risollevare lo spirito dei fedeli fan.

ritardo ufficiale di “Bleach: Thousand-Year Blood War” nel 2026. La stagione conclusiva di “Bleach: Thousand-Year Blood War” ha subito un rinvio confermato, prolungando così i tempi di attesa per i fan. Nonostante le recenti stagioni della serie abbiano ricevuto apprezzamenti, si è percepita una certa difficoltà da parte dello staff nel mantenere un ritmo annuale di pubblicazione. La mancanza di comunicazioni ufficiali sulla ripresa dell’anime a metà del 2025 ha alimentato ipotesi di un possibile slittamento al 2026 o oltre. annuncio ufficiale e dettagli sul ritardo. comunicazioni da parte degli autori e dello staff. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Bleach anime annuncia un ritardo finale, deludendo i fan

In questa notizia si parla di: bleach - anime - ritardo - annuncia

Bleach: il creatore svela una paura sorprendente prima del ritorno della serie anime - Il creatore di Bleach svela una paura sorprendente prima del ritorno della serie anime. Con l’atteso adattamento di Bleach: Thousand-Year Blood War, i fan sono in fermento, desiderosi di vedere fedele l’ultima saga del manga.

BLEACH, l’anime su Netflix anche in Italia?; Bleach Thousand-Year Blood War: Dynit ne annuncia l’acquisizione per l’Home Video.

Bleach: Tite Kubo annuncia la scelta delle prossime sigle dell’anime - Bleach rimarrà per sempre fra i ricordi dei milioni di appassionati in tutto il mondo, in quanto era tra i top tre che dominavano la rivista giapponese. Segnala mangaforever.net

Bleach: Tite Kubo annuncia che il trailer uscirà a breve - Il compositore ha lavorato a Bleach nel 2004 e ha partecipato ad altri anime come Neon Genesis Evangelion, Magi: The Labyrinth of Magic, ... mangaforever.net scrive