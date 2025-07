LIVE Italia-Irlanda 15-11 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | momento di sofferenza per gli azzurrini

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Italia e Irlanda ai Mondiali Rugby U20 del 15 novembre. Tra momenti di tensione e azioni spettacolari, gli azzurrini danno il massimo per conquistare la vittoria. Resta con noi e clicca qui per aggiornamenti continui e analisi dettagliate: la partita è ancora tutta da scrivere!

71? Esce il calcio di Todaro. 70? Italia che conquista punizione nei 10 metri dei celtici. Todaro proverà addirittura il calcio ai pali. 68? Drop di Fasti, legge male la difesa irlandese. Guadagniamo metri. 68? E invece l'arbitro assegna un tenuto, Italia che rimane avanti nel punteggio. 67? Attacco forsennato dei celtici che va probabilmente in meta. 67? In avanti azzurro, il numero 22 Wisniewski va in touche nei nostri 22 metri. 66? Touche sulla linea dei 10 metri per l'Irlanda. 65? Si è accesa la partita, Opuku prova la penetrazione ma l'Irlanda recupera il possesso.

