Linda Hamilton è una delle new entry nel cast dell'ultima stagione di Stranger Things e la star ha rivelato qualche dettaglio dell'esperienza sul set. I primi episodi della stagione 5 della serie Stranger Things arriveranno su Netflix il 26 novembre e tra gli interpreti ci sarà anche Linda Hamilton, la star di Terminator. L'attrice, in una recente intervista, ha ora condiviso qualche dettaglio sull'esperienza vissuta sul set del progetto creato dai fratelli Duffer. L'esperienza sul set Linda Hamilton, parlando di Stranger Things, ha spiegato: "Abbiamo impiegato un anno per girare otto episodi, quindi non ero mai stata coinvolta in un progetto per un anno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, Linda Hamilton: "Lavorare sul set era come girare un film"

Quella per Stranger Things 5 sta diventando un'attesa insostenibile - L'attesa per Stranger Things 5 sta diventando insostenibile. Prima che la serie giocasse a nascondino con la nostra pazienza, credevamo che, a differenza di altri grandi show allungati oltre il necessario, questa produzione horror fosse tra le poche a mantenere viva l'attenzione.

