Mosse mirate il progetto del francese e perché David e forse Sancho spuntano le scatole giuste

In un calcio estivo infuocato, le mosse mirate della Juventus stanno scuotendo il mercato. Damien Comolli, nuovo potente stratega bianconero, ha già fatto la sua mossa decisiva, puntando su talenti come Sancho e valutando con attenzione le scelte di David. Ma quali sono i piani veri della Vecchia Signora? Scopriamo perché queste mosse potrebbero cambiare le sorti del club e spuntano le scelte giuste per un futuro brillante.

2025-07-04 16:12:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TransferMarketWeb.com © foto www.imagephotoagency.it Damien Comolli ha finalmente fatto la sua prima mossa decisiva come nuovo powerbroker della Juventus – uno che guasta, ma quello giusto. Con la lettura del calendario 3 luglio una Coppa del Mondo di club già giocava e una finestra di trasferimento ad hoc ha sprecato, la vecchia signora rischiava di cadere indietro. Invece, l’arrivo di Jonathan David Per lavorare sotto Igor Tudor invia un messaggio chiaro: ogni euro viene speso deliberatamente, ogni firma raccolta a mano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Mosse mirate, il progetto del francese e perché David (e forse Sancho) spuntano le scatole giuste

In questa notizia si parla di: mosse - mirate - progetto - francese

Cosa rende Alfa Romeo irresistibile per i francesi? Numeri da capogiro nel 2024; Lvmh, all’impero di Arnault si aggiunge Moncler: tutte le sue aziende (e il fatturato).

Koné brilla nella Roma: la verità sulle mosse di Inter e Juve per il francese | ESCLUSIVO - Calciomercato.it - Calciomercato Roma, anche Inter e Juventus sono state anticipate nella corsa per Manu Koné: l'ultimo retroscena ... Lo riporta calciomercato.it