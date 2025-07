Disavventura per Skin degli Skunk Anansie | Un uomo ha cercato di entrare nella mia stanza e rapinarmi l’hotel non ha fatto nulla – Il video

Una serata che si è trasformata in un incubo: Skin, storica voce degli Skunk Anansie, ha condiviso sui social una brutta disavventura vissuta in hotel. Un uomo si sarebbe introdotto nella sua stanza fingendosi un cameriere, tentando di rapinarla. La cantante, scioccata dall'accaduto, ha denunciato la scarsa reazione dell'hotel di fronte a questa grave minaccia. È importante conoscere e diffondere queste storie per sensibilizzare sulla sicurezza degli artisti e di tutti noi.

Brutta disavventura per Skin, la celebre voce degli Skunk Anansie. Con un video pubblicato sui social, la cantante ha raccontato di aver vissuto un momento di grande paura in un hotel, dove un uomo avrebbe tentato di introdursi nella sua camera fingendosi un cameriere, probabilmente con l’obiettivo di rapinarla. Il fatto risale a mercoledì 2 luglio. Skin, visibilmente scossa, ha raccontato ai suoi follower di essersi svegliata alle 6 del mattino dopo un viaggio di 18 ore legato al suo tour. Qualcuno ha bussato alla porta della sua stanza sostenendo di essere del room service. «Ho capito subito che c’era qualcosa di strano», spiega nel video pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Open.online

