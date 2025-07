Si tuffa nelle cascate | muore 25enne

Un tragico incidente scuote la tranquilla zona delle cascate Valbura Crespina, nel cuore di Marradi. Un giovane di 25 anni ha perso la vita tuffandosi in acqua, un gesto che si è trasformato in una tragedia improvvisa. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati vani. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come prevenire simili incidenti.

Un uomo di 25 anni è morto oggi tuffandosi nelle cascate Valbura Crespina, nel comune di Marradi (Firenze). I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Marradi e di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti sul posto con due squadre, il nucleo sommozzatori da Firenze e Drago 151 l’elicottero del reparto volo di Bologna con a bordo i sommozzatori. Il giovane, privo di conoscenza, è stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Si tuffa nelle cascate: muore 25enne

