David Juve è ufficiale l’arrivo dell’attaccante | il comunicato con tutti i dettagli! Il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

Con entusiasmo e grandi aspettative, la Juventus dà il benvenuto a Jonathan David, il nuovo volto dell’attacco bianconero. Dopo un atterraggio emozionante in Italia, il talento canadese ha subito iniziato il suo percorso con visite mediche e firma del contratto, segnando un nuovo capitolo per il club. Scopriamo insieme i dettagli di questa entusiasmante giornata, tra immagini esclusive e prime impressioni, che ci fanno concludere che il futuro è già luminoso.

di Marco Baridon David Juve, il racconto della prima giornata dell’attaccante canadese, nuovo arrivato del club bianconero – FOTO e VIDEO. (inviato al J Medical) – È Jonathan David il primo colpo del calciomercato Juve in questa sessione estiva. Nella giornata odierna (venerdì 4 luglio), l’atterraggio in Italia, poi il passaggio al J Medical per le visite, prima di andare in sede per la firma del contratto. L’attaccante canadese arriva in bianconero a scadenza di contratto dopo il mancato di rinnovo con il Lille: firmerà un quinquennale fino al 2030, con un ingaggio da 6 milioni di euro più 2 di bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com