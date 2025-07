Mercato Juve tre bianconeri con le valigie! Una grande delusione un giovane in prestito e un addio sempre più scritto | ecco di chi si tratta

Il mercato della Juventus si infiamma: tre bianconeri con le valigie pronte, tra delusioni e nuovi arrivi. Mentre si cerca spazio per rafforzare la rosa, i rumors suggeriscono che alcuni protagonisti potrebbero presto lasciare Torino, aprendo un nuovo capitolo per la Vecchia Signora. Scopriamo insieme chi sono i nomi piĂą caldi pronti a cambiare maglia e cosa riserva il futuro per questa squadra ambiziosa. Ecco di chi si tratta.

Mercato Juve, tre bianconeri con le valigie: ecco chi potrebbe presto lasciare Torino. Tutti i dettagli. Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti ha recentemente aggiornato sulle operazioni in uscita della Juventus. Secondo quanto riportato, la Juve sta cercando di fare spazio nel proprio organico per facilitare altre trattative sul mercato. Uno dei nomi in uscita è Timothy Weah, l’attaccante statunitense che ha attirato l’interesse del Marsiglia. La trattativa potrebbe concretizzarsi in breve, con il club francese pronto a portare Weah in Ligue 1. Un altro nome che potrebbe partire è Nonge, il classe 2005 che ha esordito sotto la guida di Massimiliano Allegri, mostrando grandi potenzialitĂ nelle sue apparizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, tre bianconeri con le valigie! Una grande delusione, un giovane in prestito e un addio sempre piĂą scritto: ecco di chi si tratta

In questa notizia si parla di: juve - mercato - bianconeri - valigie

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

L'esperto di mercato Fabrizio Romano conferma: Gyokeres, obiettivo della Juve per l'attacco, ha detto no allo United C'è una cattiva notizia, però, per i bianconeri: la sua priorità sarebbe l'Arsenal ? #Juve #Gyokeres #SpazioJ Vai su Facebook

Mercato Juventus, tre difensori con le valigie in mano; Juventus, cessioni e budget iniziale: oltre 150 milioni per il mercato; Calciomercato Juventus, il Tottenham fa sul serio per Kolo Muani. I bianconeri studiano la contromossa in atta.

Calciomercato Juve, Sancho è vicino! Nico Gonzalez in vendita, nuova formula Conceicao - Non è che la Juve abbia idee così diverse dal processo di demolizione: l’obiettivo è infatti far posto a qualcosa di totalmente nuovo, prevalentemente sugli esterni. tuttosport.com scrive

Pagina 0 | Calciomercato Juve, Sancho è vicino! Nico Gonzalez in vendita, nuova formula Conceicao - Nico Gonzalez in vendita, nuova formula Conceicao ... Come scrive tuttosport.com