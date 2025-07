Thiaw Como trasferimento definitivamente saltato? No! Ecco le ultimissime indiscrezioni

Le ultime indiscrezioni di mercato smentiscono i rumors sul trasferimento di Thiaw al Como, mantenendo viva la speranza di un arrivo imminente. Il club lariano non si ferma e continua a puntare con determinazione a rafforzare la propria rosa in vista della Serie A. Con obiettivi ambiziosi e una strategia ben definita, il Como si prepara a sorprendere i tifosi: il futuro promette grandi novità , e tutto può ancora succedere…

Il Como prosegue la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione di Serie A con obiettivi chiari e ambiziosi. Tra i nomi in cima alla lista per il reparto arretrato c'è quello di Malick Thiaw,

