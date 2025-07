La Uefa distribuisce multe per il fair play finanziario | al Chelsea 31 milioni Barcellona 15 Roma 3 Milan e Inter salvi

La protezione del fair play finanziario continua a scuotere il panorama calcistico europeo, con sanzioni che mettono in discussione le strategie dei club più blasonati. Nonostante la cessione di Abraham, la Roma si trova tra i club sanzionati dalla UEFA per aver superato i parametri di sostenibilità. Questo scenario evidenzia quanto sia cruciale per i club mantenere un equilibrio finanziario solido, al fine di evitare multe salate e preservare la competitività sul campo.

Non è bastata la cessione di Abraham per evitare la multa. La Roma è tra i club sanzionati per non essere rientrati nei parametri Uefa. Lo riporta Sky Sport: « L’organo di controllo finanziario dei club Uefa ha reso noti i dodici club che hanno violato le misure dei requisiti di sostenibilità finanziara. Tra questi, c’è anche la Roma che ha leggermente superato l’obiettivo intermedio stabilito per l’esercizio finanziario che si concluderà nel 2024. Nessuna sanzione, invece, per Inter e Milan, anche loro monitorate ma in grado di raggiungere tutti gli obiettivi». Il tentativo in extremis non è bastato alla Roma:. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Uefa distribuisce multe per il fair play finanziario: al Chelsea 31 milioni, Barcellona 15, Roma 3. Milan e Inter salvi

In questa notizia si parla di: finanziario - uefa - roma - distribuisce

Uefa, Barcellona nei guai per aver violato il fair play finanziario: cosa rischia - Il Barcellona è di nuovo nei guai per la violazione del Fair Play Finanziario, e le conseguenze potrebbero essere ben più gravi di una multa.

La Uefa distribuisce multe per il fair play finanziario: al Chelsea 31 milioni, Barcellona 15, Roma 3. Milan e Inter salvi; I Friedkin comprano l'Everton ed entrano in Premier League: per la Roma è positivo o negativo?; VIDEO La UEFA difende il fair play finanziario: 'Necessario'.

Roma, multa Uefa per violazione al Fair Play Finanziario. Inter e Milan, tutto ok - La Cfcb ha comminato una sanzione al club giallorosso per avere "leggermente superato l'obiettivo intermedio stabilito per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024" ... Segnala tuttosport.com

Stangata UEFA: la Roma paga caro, ma il Chelsea rischia grosso - La Camera di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) ha emesso i primi provvedimenti per la stagione 2024- msn.com scrive