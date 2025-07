Roma Massara lavora per migliorare l’attacco | due nomi nel mirino

Roma si prepara a potenziare il suo attacco, con Massara in prima linea nella ricerca di rinforzi strategici. Due nomi nel mirino e un piano solido per affrontare la prossima stagione con rinnovata forza. La società giallorossa non perde tempo: tra imminenti arrivi e alternative pronte, il progetto è chiaro. La Roma punta decisamente a rafforzarsi, offrendo a Gasperini una rosa competitiva e all’altezza delle sfide future.

In casa Roma si lavora senza sosta per potenziare l’attacco. Massara ha puntato un giocatore, ma è pronta anche l’alternativa. La Roma è concentrata già sulla prossima stagione. In attesa dell’arrivo dei giocatori la prossima settimana per iniziare gli allenamenti con il nuovo allenatore, la società giallorossa lavora per potenziare la rosa. Massara, infatti, è al lavoro per regalare rinforzi a Gasperini. La Roma ha ben chiaro i propri obiettivi per la prossima stagione: essere competitiva fino alla fine in tutte le competizioni per poter arrivare a giocare la Champions League. Uno dei reparti su cui la dirigenza metterà mano è l’attacco, dove si è pronti a una vera e propria rivoluzione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Roma, Massara lavora per migliorare l’attacco: due nomi nel mirino

In questa notizia si parla di: roma - massara - lavora - attacco

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico.

#AsRoma, Massara prepara i colpi in attacco: Mikautadze in pole, l'alternativa è Krstovic Vai su X

Colpo in prospettiva in attacco per la Roma di Massara! #ASRoma #RomanewsEU Vai su Facebook

Roma, Massara prepara i colpi in attacco: Mikautadze in pole, l'alternativa è Krstovic; Pressing Roma per l'attacco: Mikautadze o Krstovic, si decide; Roma, Gasperini chiede rinforzi in attacco: Massara al lavoro su Mikautadze e Laurienté.

Roma, Massara prepara i colpi in attacco: Mikautadze in pole, l'alternativa è Krstovic - Grandi manovre in casa Roma per l'attacco: tra Mikautadze e Krstovic, Massara è al lavoro per regalare rinforzi a Gasperini ... Da calciomercato.com

Calciomercato Roma, obiettivo Mikautadze: pronta l’offerta al Lione: le cifre - Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con l’obiettivo Georges Mikautadze dal Lione per rinforzare l’attacco La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima ... calcionews24.com scrive