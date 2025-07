Stendardo | Ricci al Milan è un colpo ottimo tra i migliori prospetti europei

L'ex difensore Guglielmo Stendardo ha offerto la sua analisi a Sportitalia sull'arrivo di Samuele Ricci al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stendardo: “Ricci al Milan è un colpo ottimo, tra i migliori prospetti europei”

In questa notizia si parla di: stendardo - ricci - milan - colpo

Ci credete? Müller è stato richiesto da Antonio Conte, difficile arrivarci, ma se dovesse accadere, sarebbe un colpo pazzesco anche se oramai il tedesco ha 35 anni… Vai su Facebook

Stendardo: Milan, Ricci ottimo colpo. Acquisto importante per il presente e per il futuro; ESCLUSIVA MN - Jashari-boom grazie all'italo-svizzero Chieffo: Con me anche trequartista. Vale tutti...; Mercato Milan, le ultime da SportMediaset: giovedì le visite mediche di Ricci. Alzata l'offerta al....

Milan, da Ricci a Modric fino al sogno Jashari: come cambia il centrocampo dei rossoneri - Il Milan ha ufficializzato il primo colpo di questo calciomercato, prendendo Samuele Ricci dal Torino per 23 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus, a cui però va aggiunta una percentuale del 10 ... Scrive calciomercato.com

Colpo ufficiale del Milan: arriva Samuele Ricci dal Torino - Il Milan ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Samuele Ricci dal Torino, battendo la concorrenza di club come Manchester City e Napoli, da tempo ... Come scrive stadiosport.it