LIVE Italia-Irlanda 8-3 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | vantaggio minimo per gli azzurrini all’intervallo

Segui in diretta l'emozionante sfida tra Italia e Irlanda under 20 nel Mondiale di rugby, con gli azzurrini che chiudono il primo tempo avanti 8-3. Un vantaggio minimo, ma la partita è ancora aperta: gli errori si sono susseguiti da entrambe le parti, e i giovani italiani devono sfruttare le occasioni nei secondi 40 minuti. Resta con noi per non perdere neanche un minuto di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.28 A breve comincerà il secondo tempo di Italia-Irlanda. 21.18 Primo tempo caratterizzato da errori da ambo le parti, nonostante ciò gli azzurrini sono avanti. È un’Irlanda più vulnerabile di quanto si pensasse, i ragazzi di Santamaria ne dovranno approfittare nei secondi 40 minuti di partita. Niccolò Beni calcia in tribuna, termina qui il primo tempo. Italia-Irlanda 8-3. 40? Calcio dei celtici che esce dal perimetro di gioco, viene assegnata una mischia, sarà l’ultima immagine della prima frazione. 40? Perdiamo il possesso, l’Irlanda rischia il tenuto nella controffensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, 8-3 Mondiali rugby U20 in DIRETTA: vantaggio minimo per gli azzurrini all’intervallo

