Conceicao Juve il Porto pronto ad accettare quell’offerta dei bianconeri | aumentano le possibilità di vederlo ancora in bianconero! Cosa sta succedendo

Il futuro di Francisco Conceicao si fa sempre più chiaro: il Porto sembra pronto ad accettare l'offerta della Juventus, alimentando le speranze di rivederlo in bianconero. La trattativa, alimentata da aggiornamenti di Luca Marchetti di Sky Sport, sta accelerando, e ora tutte le luci sono puntate sulla conclusione positiva di questa operazione. Cosa cambierà nei prossimi giorni? Rimanete sintonizzati per scoprire gli sviluppi esclusivi sulla trattativa.

Conceicao Juve, il Porto pronto ad accettare quell’offerta: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno bianconero. Luca Marchetti, giornalista di Sky Spor t, ha fornito aggiornamenti sulla trattativa tra il calciomercato Juve e il Porto per il riscatto di Francisco Conceicao. Secondo quanto riportato, il club bianconero sta cercando di trovare una soluzione per ottenere il trasferimento definitivo dell’attaccante esterno portoghese, con l’intenzione di rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Il Porto, inizialmente, aveva fissato il prezzo del riscatto a 30 milioni di euro, cifra che corrisponde alla clausola rescissoria di Conceição. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, il Porto pronto ad accettare quell’offerta dei bianconeri: aumentano le possibilità di vederlo ancora in bianconero! Cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: juve - porto - pronto - accettare

Djalo Juve, il Porto non riscatterà il giocatore! Non parteciperà al Mondiale per Club ma… Le ultime sul suo futuro - Il Porto non riscatterà Djaló, che quindi non parteciperà al mondiale per club. Il futuro del difensore in prestito resta incerto, con sospetti di addio.

Juve, autogol e orrori: per il City manita e primato. E ora c'è il pericolo Real La squadra di Guardiola domina il gioco e supera quella di Tudor per 5-2. Sulla strada dei bianconeri negli ottavi con ogni probabilità ci saranno i Blancos. Vai su Facebook

Juve, dal Portogallo: Porto pronto ad abbassare il prezzo per Conceiçao; Calciomercato Napoli: pronto il 4° acquisto di gennaio subito dopo Bergamo; Calciomercato, le news di venerdì 23 agosto: Lukaku al Napoli: è fatta. Il Chelsea accetta l'offerta. Inter, Palacios vicino. Juve, per Koopmeiners non bastano 60 milioni.

Dal Portogallo - Conceicao, Porto pronto a ridurre le richieste? - Secondo quanto riferiscono i colleghi di ABola, è possibile che il Porto sia disposto a valutare una riduzione della cifra inizialmente richiesta per Conceicao, a circa 28 milioni di ... Come scrive tuttojuve.com

Calciomercato Juve, i bianconeri intendono fare questo per prendere definitivamente quel giocatore! L’idea - L’idea La Juventus continua a lavorare per trattenere Francisco Conceicao a Torino, ma le trattative ... Segnala juventusnews24.com