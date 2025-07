David Juve tutte le cifre ufficiali del primo acquisto dei bianconeri! I dettagli nel comunicato del club

La Juventus ha fatto il suo grande colpo di mercato ufficializzando l'acquisto di Jonathan David, giovane attaccante canadese. Con un contratto quinquennale fino al 2030, il club annuncia dettagli e cifre ufficiali nel comunicato, sottolineando l’importanza strategica di questa operazione. Ma quali sono i numeri e i dettagli di questa scelta audace? Scopriamoli insieme per capire come il mercato bianconero si sta evolvendo.

David Juve, tutte le cifre ufficiali del primo colpo di mercato dei bianconeri: i dettagli presenti nel comunicato. La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000. Come riportato nel comunicato ufficiale del club, il giocatore ha firmato un contratto quinquennale che lo legherĂ alla Juve fino al 2030. Questo accordo rappresenta un colpo di mercato importante per la Vecchia Signora, che approfitta della situazione contrattuale del giocatore, il quale ha deciso di non rinnovare con il Lille, arrivando a Torino a parametro zero. Un’opportunitĂ strategica che permette alla Juve di rinforzare il proprio reparto offensivo con un talento di spessore internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com