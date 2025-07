Sommer-Galatasaray offerta in arrivo? Un divario non trascurabile!

Il mercato estivo si surriscalda e il Galatasaray si fa avanti con decisione, mettendo gli occhi su Yann Sommer. Dopo Hakan Calhanoglu, ora anche il portiere dell’Inter potrebbe essere il nuovo obiettivo dei turchi, che tentano di colmare un divario non trascurabile. La trattativa è in fase embrionale, ma il futuro di Sommer potrebbe presto cambiare rotta. Il calcio internazionale riserva sempre sorprese: resterà tutto nel campo delle voci o si trasformerà in realtà ?

Il Galatasaray mette gli occhi su Yann Sommer. Dalla Turchia arrivano novitĂ  sui contatti tra il club di Istanbul e il portiere dell'Inter: c'è un divario da non sottovalutare. NUOVO OBIETTIVO – Il Galatasaray bussa ancora alla porta dell'Inter. Hakan Calhanoglu non è l'unico nerazzurro a fare gola al club di Istanbul. Nelle ultime ore, infatti, sembra che anche Yann Sommer sia finito nel mirino dei turchi. Il portiere interista non è incedibile e, di fronte a un'offerta considerevole, potrebbe anche lasciare Milano. Anche dalla Turchia arrivano conferme sul nuovo interesse di mercato, con le ultime informazioni in merito riportate dal quotidiano Fanatik.

