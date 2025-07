montalbano jonico si presenta in casa di riposo fingendosi emissario del sindaco e truffa una suora e 2 preti

A Montalbano Jonico, un uomo di Cosenza ha tentato di ingannare una suora e due preti fingendosi emissario del sindaco, truffandoli con astuzia. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e all’allontanamento della persona, che ora affronta un foglio di via di tre anni. Un episodio che mette in luce l’importanza di vigilare contro le truffe ai danni delle comunità religiose e di rafforzare la sicurezza locale.

