LIVE Italia-Irlanda 5-3 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | i celtici riaprono la sfida grazie ad un errore azzurro

Nel cuore di un emozionante match dei Mondiali U20, Italia e Irlanda si sfidano in una battaglia ricca di tensione e adrenalina. Con i Celtici che riaprono la sfida grazie a un errore azzurro, ogni minuto si rivela cruciale. Segui in diretta l’azione, gli aggiornamenti e le emozioni di questa partita incredibile, perché ogni secondo conta e il risultato è ancora tutto da scrivere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30? Avanti irlandese, mischia con introduzione italiana a metà campo. 29? Calcia lungo Wood, risponde Todaro, possesso che torna ai celtici. 28? Mischia con introduzione irlandese vicina ai loro 22 metri. 26? Trasforma Tom Wood: Italia-Irlanda 5-3. 24? Fallo italiano durante una ruck avversaria, ci sarà un calcio ai pali per l’Irlanda. 23? Primi 20 minuti in cui è regnata la strategia. Tuttavia, l’Italia è avanti grazie alla meta di Casartelli, messa a a segno nell’unica occasione. 22? Nuova mischia dopo un in avanti azzurro. 21? Murphy prova a rompere la linea, tentativo vano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, 5-3 Mondiali rugby U20 in DIRETTA: i celtici riaprono la sfida grazie ad un errore azzurro

In questa notizia si parla di: italia - irlanda - diretta - celtici

