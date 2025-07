Texas fiume in piena travolge campi estivi | almeno 6 morti e centinaia di dispersi molti sono bambini

Una tragica alluvione ha colpito il Texas, travolgendo campeggi e campi estivi, lasciando dietro di sé almeno 6 vittime e centinaia di dispersi, molti dei quali bambini. L’ondata improvvisa ha colto di sorpresa centinaia di giovani, trasformando un momento di svago in un dramma senza precedenti. La comunità è ora chiamata a unirsi nel ricostruire e sostenere le famiglie coinvolte in questa catastrofe naturale.

L'ondata ha travolto decine di centri estivi e campi scout, sorprendendo centinaia di giovani partecipanti.

In questa notizia si parla di: campi - estivi - centinaia - texas

