Drone show di superman nel cielo di roma | guarda le foto e il video

Il cielo di Roma si è trasformato in un enorme schermo di luci e colori, regalando uno spettacolo indimenticabile. Il drone show dedicato a Superman, celebrato tra le meraviglie di Castel Sant’Angelo, ha incantato il pubblico con immagini mozzafiato che hanno unito tecnologia e cultura. Centinaia di droni hanno dipinto nel cielo un omaggio affascinante al nuovo film di James Gunn, lasciando tutti senza fiato: un evento che rimarrà nella memoria di chi l’ha vissuto.

celebrato a roma il drone show in onore di superman. Una serata spettacolare ha illuminato il cielo sopra Castel Sant'Angelo, trasformando uno degli scenari più iconici di Roma in un palcoscenico di tecnologia e cultura. La notte del 3 luglio è stata teatro di un evento unico nel suo genere: un drone show che ha reso omaggio al nuovo film dedicato a Superman, diretto da James Gunn. L'evento ha coinvolto centinaia di droni che hanno disegnato nel cielo immagini simbolo del supereroe e scene tratte dal film, creando un'atmosfera magica e coinvolgente.

