Alluvione in Texas straripa un fiume e invade un’area di campi scout | 6 morti e centinaia di dispersi Tra le vittime anche bambini

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas: un’improvvisa e devastante alluvione ha straripato il fiume Guadalupe, sommergendo campi scout e centri estivi, lasciando dietro di sé almeno sei vittime e centinaia di dispersi, tra cui bambini innocenti. La città di Austin si riscopre fragile di fronte a questa furiosa forza della natura, mentre i soccorritori lavorano senza sosta nel tentativo di salvare quante più persone possibile. La speranza è che questa emergenza trovi presto una via di uscita.

Austin, 4 luglio 0225 – Una grande alluvione invade il Texas: almeno sei i morti e centinaia di dispersi. Ma il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aumentare nelle prossime ore. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche bambini. Un'ondata di acqua fangosa è arrivata all'improvviso, spazzando via alcuni campeggi dove erano in corso centro estivi e campi scout. A provocare la tragedia è stato lo straripamento del fiume Guadalupe, cresciuto di oltre 6 metri in un'ora a causa delle forti piogge cadute nelle ultime ore. "È successo tutto di notte, mentre la gente dormiva a letto", ha dichiarato Joe Herring, il sindaco di Kerrville, cittadina a un centinaio di chilometri da San Antonio.

