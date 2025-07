WWE | AJ Styles ha rinnovato per un altro anno

Ottime notizie per gli appassionati di wrestling: AJ Styles, il fenomenale campione della WWE, ha deciso di continuare a stupire i fan rinnovando il suo contratto per un altro anno. Fightful Select conferma che il "Phenomenal One" si impegna ancora una volta sul ring, mantenendo vivo l'entusiasmo e l'attenzione verso le sue imprese. Ma quali sorprese ci riserva questo nuovo capitolo? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora arrivare.

Buone notizie per i fan del Phenomenal One, AJ Styles ha rinnovato il suo contratto con la WWE. Fightful Select ci fa sapere attraverso le sue fonti che Styles ha informato le persone piĂą vicine a lui di aver rinnovato per un’altro anno. Non si sa il momento esatto in cui ha firmato e quindi neanche la data precisa di scadenza. Nel 2022 Styles ha dichiarato che aveva fatto valere un opzione di rinnovo, ma non ha specificato quanto fosse lunga. Non si può neanche escludere che la WWE abbia a sua volta allungato il periodo per via delle sue lunghe assenze per infortunio. Il neo 48enne ha dichiarato ad inizio anno che vorrebbe chiudere la carriera entro i 50 anni e non è affatto spaventato dal ritiro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles ha rinnovato per un altro anno

