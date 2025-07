New entry nel team di Sinner | un tutor per il numero 1

Il team di Jannik Sinner si rinnova: un nuovo tutor entra a far parte del suo entourage, puntando a consolidare la sua posizione tra i top del tennis mondiale. Dopo l’addio a Marco Panichi e Ulises Badio, il giovane talento italiano non si ferma, cercando professionisti di alto livello per supportarlo nel percorso verso il successo. Ma chi sarà il nuovo volto che guiderà il suo cammino? Le carte sono ancora da scoprire.

Un tutor per il numero 1 del tennis mondiale: come cambia il team di Jannik Sinner dopo l’addio a Marco Panichi e Ulises Badio. Lui sostiene di no, probabilmente per evitare che la stampa si concentri più su questo che non sul suo cammino all’All England Club. Va da sé, però, che Jannik Sinner, o chi per lui, si stia già guardando intorno alla ricerca di due papabili professionisti che prendano i posti, rimasti vuoti, di Marco Panichi e Ulises Badio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il preparatore atletico e il fisioterapista sono stati messi alla porta dal numero del mondo tra il torneo di Halle e l’inizio dello Slam britannico, per cui la separazione è ancora “fresca”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - New entry nel team di Sinner: un tutor per il numero 1

In questa notizia si parla di: sinner - team - tutor - numero

Sinner perde la sfida, grande colpo di testa di Panichi: scatta la “punizione” per tutto il team - Una sfida tra campioni si trasforma in una divertente penitenza per Jannik Sinner e il suo team al Roland Garros! Dopo un colpo di testa da urlo del preparatore Marco Panichi, il numero 1 del mondo si ritrova a fare push up insieme al suo coach e al fisioterapista.

"S’il vous plait, s’il vous plait". È il richiamo che la giudice di sedia della finale maschile del torneo del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha più volte pronunciato per richiamare all'ordine il pubblico nello stadio 'Philippe Chatrier' che disturbava l Vai su Facebook

Linee di vetta: CAI Eagle Team, stasera su Focus Tv il richiamo dell'impossibile; Jannik Sinner: «Un volto nuovo nel mio team». McEnroe il favorito, Sharapova alternativa; New entry nel team di Sinner: un tutor per il numero 1.

Sinner cambia preparatori: via Panichi e Badio - Lasciano lo staff del numero 1 Marco Panichi e Ulises Badio, il preparatore atletico e il fisioterapista. Lo riporta msn.com

Sinner-Cahill, avanti insieme? Il tecnico sta cambiando idea: può restare con Jannik - Oggi il 2° turno contro Vukic, mentre il coach australiano sta meditando di non lasciare il team dopo le voci degli ultimi giorni ... Da gazzetta.it