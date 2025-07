Inter Thiago Silva rincara la dose | Orgoglioso di averli battuti non vogliamo fermarci

L’orgoglio e la determinazione sono i motori che spingono il Fluminense a sognare in grande. Dopo aver battuto l’Inter 2-0 nell’ottavo di finale del Mondiale per club, Thiago Silva non nasconde la sua soddisfazione e la voglia di continuare questa avventura. La vittoria rimarrà impressa nella memoria dei tifosi e dei giocatori, alimentando la fame di successi del Tricolor carioca. La squadra è pronta a scrivere nuovi capitoli di gloria, senza intenzione di fermarsi.

La vittoria contro l’ Inter evidentemente è rimasta ancora impressa nelle menti e nei cuori dei giocatori del Fluminense. Il Tricolor carioca di Renato “ Gaucho ” Portaluppi ha battuto 2-0 i nerazzurri di Cristian Chivu nell’ottavo di finale del Mondiale per club grazie alle reti di German Cano ed Hercules. Una prestazione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Thiago Silva rincara la dose: “Orgoglioso di averli battuti, non vogliamo fermarci”

