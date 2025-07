Lucca Nunez e quella pista che il Napoli non ha mai abbandonato | le ultime sul vice-Lukaku

Il Napoli si prepara a rinforzare il suo attacco, con una pista che non ha mai abbandonato: Lucca Nunez. A due settimane dall'inizio del ritiro a Dimaro, il club azzurro valuta attentamente i profili piĂą promettenti per trovare il vice-Lukaku ideale. Con due nomi principali e un'alternativa costosa, la strategia del mercato napoletano si fa sempre piĂą chiara: puntare su qualitĂ e versatilitĂ per sorprendere anche quest'anno.

Due nomi principali, con i quali si è andati oltre i semplici colloqui e un'alternativa, costosa e spendibile solo in caso di cessione di Osimhen: il Napoli cerca il suo vice-Lukaku A due settimane dall'inizio del ritiro a Dimaro, il Napoli monitora le opportunitĂ che offre il calciomercato e sonda piste. Specialmente per l'attacco. Giovanni Simeone è destinato a lasciare il club azzurro con due Scudetti alle spalle vinti e tante panchine. Troppe per un giocatore che può dimostrare ancora tanto, in Serie A o altrove.

In questa notizia si parla di: napoli - vice - lukaku - lucca

