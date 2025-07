Bosnia Sarajevo soffoca per il caldo | temperature sopra i 38 gradi

L’estate si fa sentire forte e implacabile sui Balcani, con Sarajevo che soffoca sotto un’ondata di caldo estremo superiore ai 38 gradi. La città si adatta a questo clima torrido: le strade sono deserte all’ombra e l’acqua diventa un bene prezioso. Il fiume Miljacka, ormai quasi prosciugato, testimonia la sfida ambientale di questa stagione infuocata. Un campanello d’allarme per il cambiamento climatico che non può essere ignorato.

I Balcani affrontano l’ondata di caldo torrido che sta investendo gran parte dell’Europa, con temperature che hanno raggiunto i 38 gradi venerdì nella capitale della Bosnia, Sarajevo. Gli abitanti di Sarajevo cercano refrigerio evitando le strade roventi, camminando solo all’ombra e concentrandosi sull’idratazione. Il fiume Miljacka che attraversa la città si è quasi completamente prosciugato a causa della mancanza di precipitazioni negli ultimi due mesi. Le previsioni indicano temperature più fresche per mercoledì prossimo, quando la cupola di calore sui Balcani si sposterà verso est e sarà sostituita da aria più fresca proveniente dal nord Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bosnia, Sarajevo soffoca per il caldo: temperature sopra i 38 gradi

In questa notizia si parla di: sarajevo - bosnia - caldo - temperature

