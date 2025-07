Tv Qatar ok di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche

La recente dinamica tra Hamas e gli Stati Uniti si infittisce di segnali delicati di dialogo. Secondo fonti di Al Araby, la resistenza palestinese avrebbe accolto favorevolmente la proposta di cessate il fuoco avanzata dagli USA, con richieste di lievi modifiche. Un passo che potrebbe segnare una svolta cruciale in un conflitto attraversato da tensioni e speranze di pace, aprendo nuove prospettive per una risoluzione duratura e condivisa.

Fonti della tv del Qatar Al Araby hanno riferito che " Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco chiedendo piccole modifiche ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tv Qatar, ok di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche

