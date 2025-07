Donald Trump svela il suo piano stravagante | vuole trasformare la Casa Bianca in un ring di MMA

Immaginate la scena: la storica Casa Bianca trasformata in un'epica arena di MMA, dove le battaglie più intense si svolgeranno sotto gli occhi di migliaia di spettatori. Donald Trump, appassionato di arti marziali miste, ha deciso di celebrare i 250 anni di indipendenza americana con un evento senza precedenti, rivoluzionando il modo di vivere la politica e lo sport negli Stati Uniti. Ma cosa c’è dietro questa audace idea? Continua a leggere.

Per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump ha annunciato un evento senza precedenti: un match UFC per il titolo mondiale nel prato della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, grande fan delle arti marziali miste, vuole trasformare il cuore della politica USA in un'arena da 25mila spettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it