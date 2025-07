wimbledon 2025 taylor fritz e karen khachanov approdano agli ottavi di finale

Wimbledon 2025 si anima con emozionanti sorprese e grandi performance. Taylor Fritz e Karen Khachanov avanzano meritatamente agli ottavi di finale, regalando spettacolo e adrenalina agli appassionati. Con sfide intense e partite spettacolari, il torneo si conferma un palcoscenico di talento e determinazione. Ora, la corsa verso la gloria continua: chi si garantirà il passaggio ai quarti? Il prossimo turno promette ancora più emozioni e colpi da maestro.

È tempo di sedicesimi di finale per la parte bassa del tabellone del singolare maschile del torneo di Wimbledon. Taylor Fritz  supera con la necessaria autorevolezza lo scoglio Alejandro Davidovich Fokina. Il russo Karen Khachanov approda agli ottavi dopo aver vinto un’autentica battaglia. In apertura di giornata Ben Shelton chiude la pratica con l’australiano Rinky Hijikata, lo batte 6-2 7-5 6-4 e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Il primo a tagliare il traguardo degli ottavi di finale è Andrey Rublev. Il russo, testa di serie numero 14, piega 7-5 6-2 6-3, in un’ora e cinquantanove minuti, il veterano francese Adrian Mannarino. 🔗 Leggi su Oasport.it