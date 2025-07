Lavoratori in nero e raccolta di rifiuti pericolosi | sequestrato un capannone-discarica nella Bergamasca

A Ciserano, nella Bergamasca, è stato sequestrato un capannone di 700 metri quadrati utilizzato come discarica illegale di rifiuti pericolosi e come deposito di elettrodomestici destinati al mercato africano. Un intervento che mette in luce gravi questioni di illegalità e sicurezza sul lavoro, con sanzioni pesanti e denunce ufficiali. Ma cosa si cela dietro questa operazione? Continua a leggere.

Sequestrato un capannone di 700 metri quadrati a Ciserano (Bergamo) utilizzato come discarica (anche di rifiuti pericolosi), e come stoccaggio di elettrodomestici usati da rivendere sul mercato africano. Il proprietario è stato multato per quasi 37 mila euro ed è stato denunciato per gravi violazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e per impiego di manodopera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

