Tv del Qatar | Da Hamas ok a piano Usa per tregua a Gaza con lievi modifiche

Una svolta cruciale nel delicato scenario di Gaza: secondo le fonti qatariote, Hamas avrebbe dato il suo assenso al piano degli Stati Uniti per una tregua, con lievi modifiche. Un passo importante verso la de-escalation e il rilascio degli ostaggi. La diplomazia internazionale si stringe intorno a questa opportunitĂ di pace, ma quali saranno le prossime mosse? Resta da vedere come evolverĂ questa intricata trattativa.

(Adnkronos) – Hamas avrebbe accettato il piano elaborato dall'inviato americano Steve Witkoff per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, seppur con ''lievi e formali modifiche''. Lo rende noto l'emittente televisiva del Qatar al-Araby spiegando che i negoziatori di Hamas hanno dato risposta positiva ai mediatori. Secondo l'emittente del Qatar, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

