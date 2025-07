Padel | al FIP Silver Treviso Sinicropi-Graziotti agli ottavi

Il padel scoppia di entusiasmo a Treviso, dove atleti italiani come Sinicropi e Graziotti conquistano gli ottavi di finale al FIP Silver Mediolanum Padel Cup. Questo torneo, che richiama i quarti degli Europei 2024, anticipa emozioni e sfide sempre più avvincenti, lasciando intuire un futuro brillante per il padel italiano. La passione si accende: preparatevi a vivere un’estate di grandi colpi e sorprese!

Roma, 4 lug. (askanews) – Un remake dei quarti di finale degli Europei 2024 e un possibile “trailer” della prossima edizione continentale. Al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso – torneo della Federazione Internazionale Padel in corso al Padel Club X4 di Villorba – la sfida tra Italia e Svezia, si legge in una nota, ha premiato ancora una volta gli azzurri Riccardo Sinicropi e Giulio Graziotti, protagonisti di un match di altissimo livello chiuso al tie-break del terzo set dopo tre ore di gioco. Opposti ai due italiani, Daniel Appelgren e il giovane talento Douglas Rutgeon, esponenti di una delle scuole europee più in crescita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

