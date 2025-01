Superguidatv.it - Il domani tra di noi, la recensione del film drammatico

Il dottor Ben Bass è un rispettato neurochirurgo che l’indeve eseguire un delicato intervento chirurgico su un paziente di dieci anni, mentre Alex il giorno successivo dirà il fatidico sì all’altare al futuro marito. Peccato che per via di condizioni climatiche avverse il loro volo venga cancellato, scombinando radicalmente i loro piani. È allora che la donna propone al medico, dopo aver scoperto che questi si trova a condividere il suo medesimo disagio, di noleggiare un più costoso ultraleggero nel tentativo di schivare il maltempo e arrivare a destinazione come programmato.Peccato che poco dopo che il piccolo aereo è decollato, l’avvicinarsi della tempesta e il simultaneo infarto del pilota, terrorizzato dalla situazione, portino il mezzo a schiantarsi tra le montagne innevate del Colorado.