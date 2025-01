Anteprima24.it - Ieri in Campania: ferito un bambino in un frontale nel Sannio. Tragedia sullo scooter a Striano, deceduto un 23enne

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 6 gennaio 2025. Avellino – Un proiettile di artigla, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto a Volturara Irpina, in provincia di Avellino. L’ordigno è stato trovato in via Curci, una zona periferica del comune. (LEGGI QUI)Benevento – Scontronel pomeriggio di oggi sulla strada Appia in contrada Piano Cappelle, all’altezza circa dell’incrocio in Via San Giuseppe Artigiano, tra una utilitaria Suzuky ed un’Alfa 159. Ad avere la peggio a seguito dell’urto è stato un bimbo di 9 anni che era a bordo della Suzuky in compagnia della mamma. Il piccolo è stato stato trasportato all’Ospedale San Pio per le cure del caso. (LEGGI QUI)Caserta – Una mattinata d’impegno speciale per la Pace con Unicef all’Albero e Giardino della Pace e della Memoria di Alife intitolato a “Gino Strada Teresa Sarti, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone”, dove proprio per il periodo natalizio è stata esposta una mini mostra sulla Pace realizzata dagli alunni di alcune “Scuole di Pace”, quella di domenica 5 gennaio, per la consegna del “Dono Sospeso” Unicef for Every Child.