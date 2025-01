Anteprima24.it - Iannone, la Provincia di Salerno penalizza il capoluogo

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ da oltre 1 anno che il Castello Arechi non è fruibile. Da quando è stato cessato il rapporto con “Il Castello di Marco De Simone” a fine 2023 la storia del simbolo die’ diventata una triste storia di declino: non esistono più servizi aggiuntivi come bar e ristorazione, la biglietteria elettronica funziona male, l’Enteha perso un anno di canone dell’eventuale gestore con due bandi andati a vuoto per campestre condizioni previste ed un danno di immagine per la città diche vede i suoi turisti privati di una fruibilità effettiva. In estate è stato completamente chiuso con la scusa dell’incendio e da settembre è aperto solo pro forma nello stupore di quanti vi si recano trovando tutto nell’incuria e lasciato all’approssimazione. Ai tempi in cui governavamo ladine avevamo fatto un riferimento culturale per la Cittàe l’intero territoriole addirittura erigendolo a sede di rappresentanza dellatanto da riceverci anche il Presidente della Repubblica che ebbe la possibilità di ammirare le vestigia di una Grande storia simbolo dell’identita’ salernitana.