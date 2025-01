Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 7 gennaio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Leopardi, su Canale 5 Amore e vendetta-Zorro. Guida aiTv della serata di martedì 7Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 7? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Un uomo felice. Jean Leroy, sindaco conservatore di una piccola città della Bretagna, Pais-de-Calais, è nel bel mezzo della campagna elettorale per la sua rielezione. Edith, sua moglie da quarant’anni, gli annuncia il suo proposito di cambiare sesso. Jean le chiede però di posticipare la sua transizione all’indomani delle elezioni. Edith accetta ma le voci iniziano presto a diffondersi.