Guida Starfield Miope e Niente movimenti bruschi

Oggi in questa parte delladedicata alla main quest, tratteremo due missioni di. Le abbiamo raggruppate in una sola parte perché la prima missione è davvero risicata e non sarebbe necessario trattarla in solitaria ma è meglio accorparla alla seguente missione. Andremo alla ricerca di un nuovo tassello dei manufatti, questa volta a bordo di una nave di un collezionista. Dovremo mettere in atto tutte le nostre abilità con la dialettica per uscirne indenni.Dopo aver posizionato sul piedistallo al centro della stanza nella Loggia i due manufatti recuperati nella precedente missione, Vladimir ci chiederà di raggiungerlo sull’Occhio per discutere riguardo la nostra prossima destinazione. Usciamo quindi dalla stanza e partiamo alla volta dell’Occhio, come sempre in orbita al nostro caro pianeta base.